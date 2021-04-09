Gaziantep'te, ramazan öncesi fırın ve pastaneler denetlendi

GAZİANTEP'te ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetimler yapıldı, kurallara uymayan iş yerlerine ceza uygulandı.

GAZİANTEP'te ramazan ayı öncesi fırın ve pastanelerde denetimler yapıldı, kurallara uymayan iş yerlerine ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ramazan ayı öncesi kent merkezi ve ilçelerdeki fırın ve pastanelere yönelik denetimler yapıldı. 13 ekip 40 personelle yapılan denetimlerde iş yerlerinin temizliği, ekmeklerin gramajları, raf düzeni ve ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimleri halkın sağlığı için yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Nihat Deme, Ramazan ayı dolayısıyla unlu mamullerin üretimlerinin yapıldığı işletmeleri mercek altına aldıklarını söyledi. Denetimlerin süreceğini ifade eden Deme, uygunsuz iş yerlerine para cezası uyguladıklarını belirterek, "Bakanlığımızın talimatı gereğince bugün il genelinde denetimlere çıkmış bulunuyoruz. Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak 13 ekip 40 personelle denetime başladık. Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla denetimlerimizi 24 saat usulü ile yapıyoruz. Denetimlerde olmazsa olmazımız olan üç faktör var. Bunlar maske, mesafe ve hijyen. Denetimcilerimiz bu hususlarda işletmelerimizi uyarıyor sürekli. Denetimlerimizde şu anda genellikle ekmeklerin gramajına, işletme içerisinde sosyal mesafe, maske kullanımı, oturma düzenleri gibi kuralları denetliyoruz" dedi.'3 AYDA 747 BİN 650 TL CEZA'Gıda denetimlerinin önemini vurgulayan Nihat Deme, son 3 ay içerisinde 8 bin 650 denetim gerçekleştirdiklerini ve kurallara uymayan işletmelere 747 bin 650 TL cezai işlem uyguladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ