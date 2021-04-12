Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanlarda, ramazan alışverişi yoğunluğu yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanlarda, ramazan alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte, ilk sahur ve iftar öncesi alışverişe çıkanlar, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, denetimlerini artırdı. Çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanların çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uymadığı, zaman zaman maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. İnsan yoğunluğu nedeniyle çarşı girişinde polis ekipleri, uyarıda bulunarak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ