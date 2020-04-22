Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği
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Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliğiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 23- 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Gaziantep'te yaşayanlar, ramazan alışverişi için çarşı ve pazarları doldurdu.

22.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:24
Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 23- 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Gaziantep'te yaşayanlar, ramazan alışverişi için çarşı ve pazarları doldurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Gaziantepliler, ramazan alışverişlerini yapmak için dışarı çıktı. Kentin tarihi alışveriş merkezi olan Almacı Pazarı'na gelenler, sahurda tüketmek için özellikle peynir, zeytin, helva gibi gıda ürünlerinden aldı. Alışveriş yapanların büyük bölümünün, zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esnaf ise uzun zamandır durgun olan işlerinin ramazan alışverişi ile açıldığını söyledi.

Tarihi pazarda helva ve tahin satan yapan Emre Kasapbaşı, eskiye oranla işlerinin azaldığını ancak yasakların toplum sağlığı için gerekli olduğunu söyledi. İşlerinin ramazan alışverişi ile açıldığını da belirten Kasapbaşı, "Daha önceki yıllara oranla işlerimiz düştü. Ramazan ayının gelmesi ile hareketlilik var. Tabi koronavirüs tedbirleri hem vatandaşımızın hem bizim sağlımız için zaruri. Biraz daha sabırla eski günlerimize döneceğimize inanıyorum" dedi.

Alışveriş yapanlar da ramazan için evlerinin temel ihtiyaçlarını aldıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağından memnun olduklarını belirtenler, koronavirüs tedbirlerine uymaya çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

Kaynak: DHA

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