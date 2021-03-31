Gaziantep'te rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır dışarı çıkamayan kişinin hayalini Başkan Fatma Şahin gerçekleştirdi
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Gaziantep'te rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır dışarı çıkamayan kişinin hayalini Başkan Fatma Şahin gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır dışarı çıkamayan kişinin hayalini Başkan Fatma Şahin gerçekleştirdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle 6 yıldır yürüyemeyen Şefik Şahan Gürcü'nün sokağa çıkma isteği, kendisine bakan kızı Zeliha Gürcü'nün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yardım talep etmesiyle yerine getirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle 6 yıldır yürüyemeyen Şefik Şahan Gürcü'nün sokağa çıkma isteği, kendisine bakan kızı Zeliha Gürcü'nün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yardım talep etmesiyle yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Çarşı Mahallesi'nde hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen ve evin girişinin sokaktan yüksek olması nedeniyle 6 yıldır sokağa çıkamayan 75 yaşındaki Şefik Şahan Gürcü'nün durumu kızı Zeliha Gürcü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e iletildi.

Ekiplere talimat veren Şahin, Şefik Şahan Gürcü'nün evin giriş kapısından bahçesine inebilmesini sağlayacak asansör yapıldı, bahçe duvarı yenilendi.

Yapılan düzenlemeyle tekrar dışarı çıkabilen Şefik Şahan Gürcü, "Asansör yapıldıktan sonra dünyalar benim oldu. Bahçeye ve dışarıya ilk çıktığımda ağladım. Altı yıldır evden dışarı çıkamıyordum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Allah razı olsun. Evimin bahçesinde artık istediğim zaman çıkıyor, çay içiyorum, komşularım ile sohbet edebildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kızı Zeliha Gürcü ise babasının hastalandığı zamanlarda komşularının yardımıyla battaniye ile evden çıkardıklarını aktardı.

Babasının asansör yaptırılmadan önce eve gelenlere dışarıyı, çarşıyı ve havanın nasıl olduğunu sorduğunu ifade eden ve Fatma Şahin'e durumu anlatan Zeliha Gürcü, asansör yapıldıktan sonra ilk gün bahçeye indiğini mutluluğunun yüzüne yansıdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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