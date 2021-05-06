Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
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Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk

Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, PTT şubeleri önlerinde 17 günlük tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

GAZİANTEP'te, PTT şubeleri önlerinde 17 günlük tam kapanmaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Kentte çok sayıda kişi, işlemlerini yaptırmak için sabah saatlerinden itibaren PTT şubelerine geldi. Şube önlerinde yoğunluk oluşturanlar, uzun kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kuyrukta beklerken sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal edenler ise yoğunluk üzerine bölgeye gelen polisler tarafından uyarıldı.


Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk
Gaziantep'te PTT önlerinde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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