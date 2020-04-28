Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk
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Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunlukGAZİANTEP'te, PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk
28.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:28

Gaziantep'te, PTT önlerinde yoğunluk

GAZİANTEP'te, PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, görevliler vatandaşları, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, e-devlet şifresi almak isteyen ve aynı zamanda faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu. PTT şubeleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Görevliler, birbirlerine çok yakın olan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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