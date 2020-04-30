Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen veya farklı işlem yaptırmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu. PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruk oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

Kaynak: DHA