Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk
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Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk

GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk
30.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:49

GAZİANTEP'te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen veya farklı işlem yaptırmak isteyenler, sabah saatlerinden itibaren PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu. PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruk oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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