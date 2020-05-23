Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve Suriye uyruklu kişilere yönelik sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve Suriye uyruklu kişilere yönelik sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlaması ve Suriyeli uyruklu kişilere yönelik paylaşım yapan 4 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA