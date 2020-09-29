Gaziantep'te protokol üyeleri açılışı yapılan fabrikaları gezdi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açılışını yaptığı 300 fabrikanın kurulu olduğu Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) gezdi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açılışını yaptığı 300 fabrikanın kurulu olduğu Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) gezdi. Bir kentin 2 yılda 300 fabrikayı kurmasının imkansız gibi göründüğünü belirten Vali Gül, "Gaziantep'in farkını bu açığa çıkarıyor. Gaziantep üreten bir şehir. 300 fabrikanın çok kısa bir sürede hayata geçtiğini gördük" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Eylül Cumartesi günü açılışını yaptığı 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin sosyal medyaya yansıyan iddialara yönelik, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.

300 FABRİKANIN ÇOK KISA BİR SÜREDE HAYATA GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK300 fabrikanın çok kısa bir sürede hayata geçtiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül "Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e gelerek TEKNOFEST etkinliklerini yaptı. Öncelikle bu eleştirilerin hiçbirinde art niyet aramıyorum. Bir şehrin 2 yılda 300 fabrikayı kurması imkansız gibi görünüyor. Gaziantep'in farkını bu açığa çıkarıyor. Gaziantep üreten bir şehir. 300 fabrikanın çok kısa bir sürede hayata geçtiğini gördük. Bunun da temelinde Gaziantepli müteşebbislerin girişimci, cesaretli, ticaret anlamında bir potansiyellerinin olması ve en önemlisi de Türkiye'deki yatırım ilkelerinin uygulanması yatıyor" diye konuştu.Sosyal medyada açılışı yapılan tesisler arasında lokanta ve eczane olduğu şeklindeki eleştirileri de yanıtlayan Vali Gül, şöyle dedi: "Gaziantep gastronomi memleketi. Gaziantep'te gastronomi ile beraber ürünlere talep oldu. Bu talepleri karşılamak için kendi sanayisinde üretti. Bunlar, hazır dondurulmuş olarak dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Türkiye'nin zincir marketlerine mal veriliyor. Eczane denilen yer ise sahibi eczacı ama bebek bezi üretilen bir tesis. En son aldığı makine 5 milyon dolar değerinde. 300 fabrika içerisinde bir fabrikanın ismi yanlış yazıldı. Bir fabrika da Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın katılımıyla açılışı yapıldı. Ama açılışı yapılan fabrika, yeni makinalar alarak kapasitesini artırdı. Biz 5'inci OSB'nin dolduğunu iddia etmedik. 602 parselimiz var bu parsellerde, 260'ın üzerinde tamamlanan fabrika var. 4'üncü OSB'de yapılanlarla beraber 300'ün üzerinde fabrika yapıldı. 5'inci OSB'nin ne zaman yapıldığı, ne zaman kurulduğu belli. Sigortalıların kayıtları var. İhracat rakamları, enerji tüketimi açıklanıyor her yıl. Söylenilen rakamlar teyit edilebilecek rakamlar. Son kuruşuna, son birimine kadar var mıdır, yok mudur görülebilir."SAYIN KILIÇDAROĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN GENEL BAŞKANLARI BEKLİYORUZBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılışı yapılan 300 fabrikayı görmek isteyen herkesi Gaziantep'e beklediklerini vurgulayarak, "Küresel bir sorun var ama dünyanın durduğu yerde Gaziantep koştu. Bunu anlamaları için Gaziantep modelini anlamaları gerekiyor. Gaziantep'in 'İman varsa imkan vardır' anlayışını, sanayici ruhunu bilmeleri gerekiyor. Gazi şehrin belediye başkanı olarak 'Güneş balçıkla sıvanmaz' diyoruz. Eğer bu konuda bir endişeleri varsa şehre davet ediyorum. Gelsinler buradaki üretimi, istihdamı, iş, AŞ ürettiğini görsünler. Cumhurbaşkanımızın açtığı 300 fabrikaya ek olarak yeni 300 fabrika eklemek için nasıl dağları deldiklerini görsünler. Gaziantep modeli, kardeşlik modeli çalışmaya devam ediyor. Şehrin emini olarak Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün genel başkanları ekonomi kurultaylarını, grup başkanvekillerini, genel başkan yardımcılarını buraya davet ediyoruz. Gelsinler beraber gezelim. Gaziantep'in farkını ortaya koyalım" şeklinde konuştu.Kent protokolü ile bir araya gelen firma sahipleri, 300 fabrika açılışının gerçeği yansıtmadığına dair iddialara karşı üretim kapasitelerini ve istihdamı daha da artırarak cevap vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI