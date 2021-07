GAZİANTEP'TE PROTOKOL İLE VATANDAŞ BAYRAMLAŞTI

GAZİANTEP'te, protokol üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarla bayramlaşıp, şehitlik ziyareti yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen bayramlaşma etkinliğine; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, belediye başkanları, milletvekilleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Davut Gül, pandemi sürecinden geçildiğini hatırlatarak, bayramlaşmaların eski tadında yapılamadığını belirterek, "Bu bayramda, bir önceki bayrama göre biraz daha rahat önceki bayramlara göre tedbirli geçiriyoruz. Yarın oluşacak bayram yoğunluğundan dolayı bugün bir araya gelelim istedik. Türkiye'nin genelinde ve özellikle Gaziantep'te sanki hastalık bitti, her şey düzeldi ve hiçbir sıkıntı yokmuş gibi rehavete kapıldık. Oysaki hastalık devam ediyor. Halen hasta olan vatandaşlarımız ve vefat eden vatandaşlarımız var. Bir yandan da eş zamanlı olarak aşılamalarımız devam ediyor. Bayramlaşmalara, cenazelere ve düğünlere de gideceğiz. Ama bunların süresini, sosyal mesafesini ve ortamlarını iyi ayarlamamız gerekiyor" dedi.

Vali Gül, düğün ve cenazelerde yan yana özellikle de kapalı ortamlarda 1 saat oturulmasının hasta olma ihtimalini yükselttiğini de dile getirerek, tedbirlere uyulması çağrısı yaptı. Vali Gül, tatil nedeniyle yola çıkacak sürücülerden kurallara uymasını isteyerek, "Türkiye'de trafik kazalarında verdiğimiz can, teröre verdiğimiz can kayıplarından 5 katı daha fazla. Dolayısıyla trafikte kurallara uymamız can kayıplarını azaltacaktır. Bayram için yollara çıkan vatandaşlarımız olabildiğince uzun yolculuktan kaçınmalarını ve sık sık dinlenmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Meydanda yapılan bayramlaşmanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler mezarlıklarda bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette; şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua ettirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı