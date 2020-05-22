Gaziantep'te posta güvercinlerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 28 posta güvercinini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 28 posta güvercinini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dokuzyol Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün bir adresteki 28 posta güvercini çalındı.

Araştırma başlatan Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler C.B. ve M.Y'nin Nizip ilçesinde olduğunu belirledi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı, çalınan güvercinler bulundu.

Güvercinler sahibine teslim edildi, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA