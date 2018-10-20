Gaziantep'te Pos Tefeciliği Operasyonu

Gaziantep'te iki kişi, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, üçüncü kişilere ait kredi kartlarını kullanıp POS tefeciliği yaparak maddi menfaat elde eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezindeki 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.K. ve S.K, gözaltına alındı.



Zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 17 fişek, farklı şahıslara ait senetler, farklı kişiler adına düzenlenmiş çeşitli bankalara ait çok sayıda kredi kartı, farklı şahıslara ait devir alınmış tapu, vekaletnameler, araç satış sözleşmeleri, bir POS cihazı ve yapılan işlemlere ait çok sayıda POS cihazı slipleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.