Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Alacak Verecek Kavgası: 3 Yaralı
Gaziantep’te bir yemek firmasının önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Gaziantep'te bir yemek firmasının önünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi Mavikent Ota Sanayi bölgesinde bulunan bir yemek şirketinin önünde iş yeri sahibi M.B. ile iş yerine gelen A.A., M.K. ve A.P. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. isimli şahıs, iddiaya göre araçta bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Olayda M.K., A.A., A.P isimli şahıslar yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahısların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
YORUMLAR (1)
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