GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı - Haberler
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GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi 9234. Sokak'ta yaşadığı evinden pompalı tüfekle ateş açan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, evin kapısını kapatan ve kimseyi içeri almayan zanlıyı yaklaşık 1 saat ikna etmeye uğraştı.

Gözaltına alınan şüpheli ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP - Pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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