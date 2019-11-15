Gaziantep'te polisten trafik denetimleri

15.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:34

Gaziantep'te polisin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapıldı, 141 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince il merkezi ve şehirlerarası kara yollarında yapılan trafik uygulamalarında 4 bin 259 araç kontrol edildi.

Trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 223 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 3 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 41 sürücüye ve araç plakasına yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 809 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Toplamda bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapılan kentte, 141 araç trafikten men edildi, 7 sürücü belgesine el konuldu.

Kaynak: AA