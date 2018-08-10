Gaziantep'te Polisten Suriyeli Denetimi

Gaziantep'te polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde meydan ve parklarda Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Polis şüphelendiği Türk ve Suriyeli şahıslar didik didik arandı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te yasal olarak kayıtlı olan yada illegal olarak yaşayan başta Suriyeli olmak üzere tüm yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak çalıştığı, sahibi olduğu ve ikamet ettiği bölgelerdeki kavşak, meydan, park, alış veriş merkezi ile cami önlerindeki alanlarda denetim gerçekleştirildi. Yapılan huzur uygulamasında ekipler, park ve meydanlardaki şüphelendikleri şahıslar ile parklarda yatan şahısların kimliklerini kontrol ederek, üst ve yanlarındaki çantalarda arama yaptı. Türk ve Suriyeli şahısların üstlerini didik didik arayan ekipler, şahısların ayakkabılarına kadar kontrol ederek, suç yada suç unsuru aradı.

Kent genelinde yaklaşık 2 saat boyunca süren denetimlerin gece de devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP