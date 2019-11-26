Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 3 kişi yakalandı

26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:40

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında bir araca çarpan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünaldı Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli 3 şahıs, kovalamaca sırasında Fikri Paşa Caddesi'ndeki bir araca çarptı. Araçta bulunan 3 zanlı, gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 1 otomatik silah, 1 şarjör ve 9 fişek ile 11,60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA