Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi
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Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

02.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:10

Son dakika haberleri: İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi Sokaktan görüntü Gaziantep'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir araçtan gaz sızdığını fark eden polis ekipleri, olası tehlikeli bir durumun önüne geçti.

İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi

Sokaktan görüntü Gaziantep'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

GAZİANTEP (AA ) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir araçtan gaz sızdığını fark eden polis ekipleri, olası tehlikeli bir durumun önüne geçti.

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Polis ekipleri, Yeditepe Mahallesi 85112 No'lu Sokak'tan geçtikleri sırada yoğun şekilde gaz kokusu olduğunu fark etti. Sokakta yapılan incelemede LPG'li 01 VL 767 plakalı otomobilde gaz sızıntısı olduğu belirlendi.

Sokağın giriş ve çıkışını trafiğe kapatıp gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu itfaiye ekiplerine bildiren polis, otomobilin sahibi kadın sürücüyü de bilgilendirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kontrol ederek gaz sızıntısını kesti.

Kadın sürücü, tehlikenin önüne geçtikleri için polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi
Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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