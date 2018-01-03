Gaziantep'te Polisi Yaralayan 2 Kişi Tutuklandı

GAZİANTEP'te hırsızlık şüphelisinin bulunduğu eve operasyon hazırlığı yapıldığı sırada güvenlik güçlerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılıp 1 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Salı gecesi Mehmet G.'nin çalınan güvercinlerinin saklandığı belirlenen İstiklal Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisinin bulunduğu eve polis operasyon için hazırlık yaptı. Operasyon hazırlığı yapan ekiplere 06 CCK 93 plakalı otomobilden polislere ateş açıldı. Açılan ateşle 1 polis memurunun yaralandığı olayın ardından otomobildeki O.D., M.B. ve G.G. ile evdeki C.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D. ve C.A. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Gaziantep