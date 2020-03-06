Gaziantep'te polisi 31 bin kadına ulaştı

06.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:48

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) projesi kapsamında 31 bin 600 kadına ulaşarak bilgilendirme yaptı.



Toplum Destekli Polisler tarafından yapılan bilgilendirme de, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan KADES uygulamasının tanıtımı da yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulamasına ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında Sanko AVM ve diğer AVM'ler ile site ve apartmanlarda düzenlenen toplantılarda KADES projesi tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları da sürdürüldü.



Yapılan çalışmalarda, Polis ekipleri KADES uygulamasının son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiğini anlattı. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Polise çok daha hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabilecekleri ifade edildi.



Öte yanda, Şubat ayı içerisinde başlatılan çalışmalarla bugüne kadar KADES telefon uygulamasının işleyişine ilişkin 10 bin 250 el broşürü dağıtıldı. Tanıtım günü etkinliklerinde 31 bin 600 kadına uygulamanın içeriği, kurulumu ve işletilmesi hakkında bilgilendirme yapılarak 7 bin 500 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.



Emniyet yetkililerince KADES tanıtım günü etkinliklerine bu ay içerisinde de periyotlar halinde devam edileceği aktarıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA