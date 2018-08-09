Gaziantep'te Polise Silahlı Saldırı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş ederek kaçan iki kişi yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya mu¨dahale etmek u¨zere olay yerine giden polis ekibine, 2 kişi tarafından pompalı tu¨fekle ateş açıldı.

Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan zanlılar M.K. ve N.O¨. ile birlikte pompalı tu¨fek, 3 dolu fis¸ek ve bıc¸ak ele gec¸irildi.

Polislerin yara almadığı olayda ekip otosu hasar gördü.