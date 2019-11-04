Gaziantep'te polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı

04.11.2019 15:42

Gaziantep'te "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplandığı ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gözaltına alınan 4'ü kadın 30 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 30 kişiden 13'ü savcılık sorgusunun ardından, 17'si ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden, "dini istismar eden bir oluşumun sözde liderini desteklemek" amacıyla toplanan ve ikazlara uymayıp polise mukavemet gösteren 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA