Gaziantep'te polise ateş açıldı



Gaziantep - Gaziantep'te ev aramasına giden polise ateş açıldı. Bir polis yaralanırken olayla ilgili 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in İstiklal Mahallesi 31 Nolu sokakta bir eve arama yapmak isteyen polis ekiplerine ateş açıldı. Av tüfeği ile açılan ateşte bir polis memurunun saçmalardan yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaçan 3 kişinin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.