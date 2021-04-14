Gaziantep'te polis merkezi yakınına patlayıcı bırakılmasıyla ilgili iki sanığa 31'er yıla kadar hapis istemi
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Gaziantep'te polis merkezi yakınına patlayıcı bırakılmasıyla ilgili iki sanığa 31'er yıla kadar hapis istemi

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te polis merkezi yakınına patlayıcı bırakılmasıyla ilgili iki sanığa 31'er yıla kadar hapis istemi

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay önce polis merkezi yakınında araç altına patlayıcı madde bırakılmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında 31'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep'te yaklaşık 6 ay önce polis merkezi yakınında araç altına patlayıcı madde bırakılmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında 31'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Ekim 2020'de merkez Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınında park halindeki bir aracın altında çanta içerisinde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar Hasan H. ve Vail İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 15,5 yıldan 31 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede ele geçilen çantadaki pakette, 3 kap içerisinde yaklaşık 1700 gram civarı "petin" olarak değerlendirilen patlayıcı madde, 3 elektrikli kapsül ve 3 zaman ayarı ve bir miktar deterjandan oluşan toplamda 3 patlamamış zaman ayarlı el yapımı bomba olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede Hasan H'nin 15 Ekim 2020'de bölgede keşif yaptığı ve 2 gün sonra da farklı kıyafetle gelerek, park halindeki minibüsün altına patlayıcıyı bıraktığı kaydedildi.

Patlayıcı kullanma kılavuzu ele geçirildi

Olay yerinden muhafaza altına alınan malzemeler üzerinde yapılan incelemede ise patlayıcıyla ilgili kullanma kılavuzu şeklindeki not kağıdının ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanık Hasan H'nin telefonunda yapılan incelemede olay mahalline ilişkin görsellerin yer aldığı kaydedildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma neticesinde, Hasan H'nin terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG adına ve örgütün talimatları ile ülkemiz dışında başlayıp tam koordine ile planlanan silahlı/bombalı eylem içerisinde bulunduğu, şüphelinin amacının aldığı talimat doğrultusunda tamamen PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü adına ve terör örgütünün talimatları ile bombalı eylem gerçekleştirmek olduğu anlaşılmıştır."

Sahte kimlikle kurtulmaya çalışmış

Sanığın aldığı talimatlar arasında polis merkezine ilişkin bilgilerin de yer aldığı ifade edilen iddianamede, Hasan H'nin korsan taksicilik yapan Vail İ. ile irtibatlı olduğu aktarıldı.

Hasan H'nin bombayı koyduktan sonra Vail İ'ye ait araçla Hatay'a geçmeye çalıştığı ve oradan da kaçak yollarla Suriye'ye gideceği ifade edilen iddianamede, araç durdurulduğunda Vail İ'nin S.Y'ye ait kimlik belgesini Hasan H'ye vererek şüphelinin gerçek kimlik bilgilerini gizlemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Sanıkların inkara ilişkin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edilen iddianamede, sanıkların terör örgütünün fikir ve ideolojisini benimseyerek örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri bilgisi yer aldı.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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