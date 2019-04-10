Gaziantep'te Polis Haftası Kutlamaları
Gaziantep'te Polis Haftası kutlamalarıGaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.
Gaziantep'te Polis Haftası kutlamaları
Gaziantep'te, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncu yılı kutlamaları başladı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kutlama programına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve polisler katıldı. Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının kentte görevli zırhlı ekiplerinde aralarında bulunduğu polis araçları kent merkezinde sirenleri açarak tur attı.
Polis Haftası kutlamalarının hafta boyu çeşitli etkinliklerle süreceği bildirildi.
Kaynak: DHA