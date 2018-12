Gaziantep'te Polis Adayları Yemin Etti

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. Dönem mezunu polis memurlarının diploma ve yemin töreni yapıldı.

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen törende polis adayları ve ailelerine seslenen Gaziantep Valisi Gül, anne ve babaların, ailelerin en çok görmek istediği tablonun yetiştirdiği çocukların, vatana, millete hayırlı bir görevde bulunduklarını görmek olduğunu söyledi. Türk Polis Teşkilatının özellikle son yıllarda teknolojik yenilenmesi ile beraber içerisindeki 15 Temmuz darbe sürecindeki hainlerin ayrışması ile daha da güçlendiğini belirten Vali Gül, "Bu kuruluşu güçlü kılan insan kaynağıdır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bekçisinden, polisinden, amirinden müdürüne kadar her kademede, adete kardeşlik hukukuyla kol kola girmek, omuz omuza vermek, Türkiye Cumhuriyetini muhafaza etmek, suçlularla mücadele etmek kimsesizlerin kimsesi olmak misyonunu devam ettirecektir" dedi.

Şu anda güvenilirliği en yüksek olan kuruluşun başında Türk Polis Teşkilatının geldiğini ifade eden Gül, bunun hiç şüphesiz polis ve amirlere borçlu olunduğunu dile getirdi. Polis adayları ve ailelerini tebrik eden Vali Gül, "Polislerimizin yetişmesinde emeği geçen ailelerimiz, buradaki dört aylık kurstaki hocalarımız ve bu kursu hakkıyla yerine getiren kardeşlerimizi tebrik ediyor, bu meslekte şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık, afiyet diliyorum" şeklinde konuştu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Sertaç Solgun ise polis olmanın fedakarlık gerektirdiğini vurgulayarak, "Polis olmak kar, yağmur, çamur demeden her şartta vatandaşa yardıma hazır olmak, her türlü zorluğa rağmen sabırlı merhametli ve şefkatli olmaktır" dedi. Müdür Solgun, "Polis olmak yolda kalmışa yoldaş, devlete sığınmışa kardeş olmaktır. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlara eşit mesafede olma, her türlü kötülükle mücadele ederken tertemiz kalabilmek, elif gibi dimdik olabilmektir. Şerefin dürüstlüğün, adaletin temsili olmak, milletine, devletine ölesiye sevdalı olmaktır" dedi.

Konuşmaların sonrasında mezunlar adına dönem birincisi Sinan Coşkun tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman tarafında dereceye giren mezunlara diploma ve ödülleri verildi.

Tören, 22. dönem polis adaylarının yemin etmesi ile son buldu. - GAZİANTEP

