Gaziantep'te Plastik Ayakkabı ve Terlik Sektörüne Sanayi Sitesi

Gaziantep'te 11 bin kişinin istihdam edildiği plastik ayakkabı ve terlik sektörüne yeni sanayi sitesi kurulacak.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın Ayakkabı, Terlik, Deri, Plastik Ürünleri Deri İmalat ve Ticareti Meslek Komitesi, sektöre yeni bir sanayi sitesi oluşturulması yönünde çalışma yürütüyor.

Taşlıca bölgesinde oluşturulacak yeni sanayi sitesi çalışmalarıyla ilgili GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve beraberindeki üyeler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Hıdıroğlu, buradaki konuşmasında, kent içerisine yayılan ve muhtelif bölgelerde faaliyet gösteren gelişime açık sektörlerin belirli bölgelerde toplanması gerektiğini ifade etti.

Plastik ayakkabı ve terlik sektöründe Gaziantep'in İstanbul'dan sonra ikinci üretim merkezi olduğunu kaydeden Hıdıroğlu, sektörde yaklaşık 11 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Beyhan Hıdıroğlu, ayakkabı ihracatında Gaziantep'in payının yüzde 16-17 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayimizin en önemli sorunlardan biri de büyümek isteyen firmalardır. Küçük sanayi siteleri ile organize sanayi bölgelerinin şartlarının değişmesi nedeniyle gelişmek isteyen firmalar Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacak gücü kendilerinde göremiyor. O nedenle oda olarak sektörlere yeni sanayi siteleri oluşturulması konusunda çalışma yapıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Gaziantep'in ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan plastik ayakkabı ve terlik sektörüne sanayi sitesi oluşturulmasıyla başladık.

Şehrin muhtelif bölgelerinde ve Çakmak Mahallesi ile Nizip Caddesi'nde bulunan işletmeler Taşlıca bölgesinde oluşturulacak Küçük Sanayi Sitesi'ne taşınacak. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sektörün modern bir alanda faaliyet göstermesi hem sektörün gelişmesine, hem de Gaziantep ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."

Hıdıroğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Çakmak Mahallesi ve Nizip Caddesi'nde bulunan plastik ayakkabı ve terlik firmalarının Taşlıca'daki sanayi sitesine taşınmasıyla bu bölgede kentsel dönüşüm yapılacağını belirtti.

Sektörde etkin ülkelerle yarışabilmek için çağdaş işletmelere sahip olmak gerektiğini ifade eden Hıdıroğlu, "Küçük ve orta ölçekli işletmeleri, meskun alanlar dışında, modern şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplamak için yeni sanayi bölgeleri oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.