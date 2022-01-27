Gaziantep'te PKK üyeliği iddiasıyla aranan şüpheli Mersin'de yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te PKK üyeliği iddiasıyla aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

AA, Ahmet Can Erdogan - Güncel
Gaziantep'te PKK üyeliği iddiasıyla aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan M.E.B'nin Tarsus'ta olduğu belirlendi.

Ekipler, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

M.E.B'nin adresinde 5 kilogram tütün, 6 paket makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün sarma makinesi bulundu.

Cep telefonu incelemeye alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Cumhuriyet, Tarsus, Mersin, PKK, Güncel, Haber

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