Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve örgüt çerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmuş ve üye olmak suçundan aranan şüphelinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 1 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.