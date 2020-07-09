Gaziantep'te PKK şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:49
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında H.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Kaynak: İHA