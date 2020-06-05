Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:37
GAZİANTEP'te, yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T.'nin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada terör şüphelisinin polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine koyulduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA