Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı
05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:37

GAZİANTEP'te, yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T.'nin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada terör şüphelisinin polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine koyulduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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