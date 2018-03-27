Gaziantep'te PKK Soruşturmasında 5 Tutuklama

Gaziantep'te PKK Soruşturmasında 5 Tutuklama

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG/YPS soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te PKK Soruşturmasında 5 Tutuklama

Gaziantep'te PKK/KCK/YPG/YPS soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG/YPS'ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütüne üye olmak suçlarından 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 5'i sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP

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