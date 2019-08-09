Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

09.08.2019 09:18
Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen M.D., Ş.Y., A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. polis operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile Ş.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et