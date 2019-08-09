Gaziantep'te PKK propagandasına 2 tutuklama

09.08.2019 09:18

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen M.D., Ş.Y., A.Ş., U.K., T.Ç. ve C.K. polis operasyonu ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile Ş.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA