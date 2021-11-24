Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te PKK operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 9 şüphelinin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden 8'i yakalandı. Adreslerinde çeşitli suç unsurları ve dijital materyaller bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Polis, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Netflix'te yayınlanan çizgi dizide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKKYPG bayrağı astılar

Netflix'te yayınlanan çizgi dizide terör örgütü propagandası! Kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar

 İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title