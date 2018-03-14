Gaziantep'te PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

GAZİANTEP'te polis tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 11 gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Gaziantep