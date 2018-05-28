Gaziantep'te PKK Operasyonu: 10 Gözaltı (2)

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.