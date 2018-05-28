Gaziantep'te PKK Operasyonu: 10 Gözaltı (2)
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.