Gaziantep'te PKK Operasyonu: 1 Tutuklama
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakiliği'nce 'terör örgütüne üye olmak'tan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Gaziantep