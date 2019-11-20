Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama

20.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:50

Gaziantep'te yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları ve yardım-yataklık ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları tespit edilerek gözaltına alınan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, hakkında daha önce adli kontrol tedbirleri uygulanan 1 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA