Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonunda 5 Tutuklama

Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonunda 5 Tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonunda 5 Tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda isimleri açıklanmayan 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. - Gaziantep

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