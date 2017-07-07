Gaziantep'te Pkk/kck Operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının katılımlarıyla, insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.



Gözaltına alınan 7 kişi, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 pompalı tüfek, 2 şarjör, 16 fişek, 2 bıçak ve örgütsel doküman ele geçirildi.