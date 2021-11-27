Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/PYG adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/PYG adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyon sonucu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/PYG adlı silahlı terör örgütlerine yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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