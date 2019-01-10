Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu şahıs çok sayıda dijital materyaller ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'te geldikleri tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilerek 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA