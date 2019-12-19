Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:58
Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı

'te piyasaya sahte dolar ve Türk lirası sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçesi İbrahimli Merkez Amirliğine bağlı Narko Tim ekipleri, Emek Mahallesinde esnafa sahte dolar vermeye çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan alınan bilgilerle eşgali belirlenen L.A, Güvenevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda yakalandı.

Üzerinde 1700 sahte Amerikan doları ve 5 bin 320 lira bulunan zanlının, piyasaya 200 dolar sürdüğü tespit edildi.

Kaynak: AA
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