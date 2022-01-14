Gaziantep'te piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kent merkezindeki akaryakıt istasyonlarından ve iş yerlerinden alışveriş yaparak piyasaya sahte para süren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 151 adet aynı seri numaralı sahte 100 liralık banknot, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ve 75 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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