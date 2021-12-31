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Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttıGAZİANTEP Gaziantep'te minik Asiye'nin site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırıya uğramasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri, pet shoplarda denetimi arttırdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

GAZİANTEP Gaziantep'te minik Asiye'nin site bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırıya uğramasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri, pet shoplarda denetimi arttırdı.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırıya uğramasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri pet shoplarda denetimi sıkılaştırdı. Kent merkezindeki denetimleri denetleyen ekipler, pet shoplarda yasaklı hayvan satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Pet shop sahiplerini yasaklı ve tehlikeli hayvan satışı konusunda uyaran Milli Parklar ekipleri, yaşanan acı olayı hatırlatarak bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

"Denetimleri destekliyoruz"

Denetimleri desteklediklerini ifade eden pet shop sahibi İbrahim Halil Ekinci, bu denetimlerin sürekli yapılmasını beklediklerini kaydetti. Bu işin layıkıyla yapılması gerektiğini aktaran Ekinci, "Herkes kendi işini yapsın. Pet shoplara aykırı olan şeyler burada satılmasın. Bu denetimler sürekli yapılmalı. Çünkü bizim işimiz çok hassas bir iş ve bu konuda ekipleri destekliyoruz" dedi.

Pet shopların izin belgelerini de denetleyen ekipler, eksik belgesi bulunan ve usule aykırı çalışan pet shoplara idari para cezası uyguladı.

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası petshop denetimleri arttı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Son Dakika Haberleri

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