Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı

05.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:41
Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı

Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bekçi belindeki silahla tartıştığı şahıslardan birini ayaklarından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yapan köpek nedeniyle tartışma çıktı. M.Y.'nin ağabeyi Y.Y.'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı. M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.

Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Müslüm Gürses Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:45:32. #1.15#
title