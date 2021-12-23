Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

4 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı olayında 3 şüpheli tutuklandı

4 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı olayında 3 şüpheli tutuklandı

 Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülere Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülere Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title