Gaziantep'te Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi
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Gaziantep'te Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi

Gaziantep'te, bir süre önce Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi protesto edildi.

Gaziantep'te Pınar Gültekin cinayeti protesto edildi
23.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:47

Gaziantep'te, bir süre önce Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi protesto edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisleri öncülüğündeki bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Şehitkamil ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Taşıdıkları döviz ve pankartlarla Pınar Gültekin'in öldürülmesine tepki gösteren grup üyesi kadınlar, sloganlar attı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisleri Üyesi Fatoş Şahin Çetinkaya, kadın cinayetlerini kınadıklarını söyledi.

Yüzlerce kadının canlarının alındığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Artık yeter biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadını nerede olduğuyla, ne giydiğiyle, ne içtiğiyle suçlamanıza izin vermeyeceğiz. Kadınları koruyun, kadınlar istedikleri gibi yaşayacak. Kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak. Pınar Gültekin için ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız."

Basın açıklamasının ardından bir süre daha protestoya devam eden grup üyeleri daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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