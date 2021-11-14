Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde V.Ü (29 ) yönetimindeki 27 SS 545 plakalı pikapla Y.G. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Y.G ile beraberindeki A.K. (17) yaralandı.

Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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