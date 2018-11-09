Gaziantep'te "Peygamber ve Gençlik" Konferansı

Birlik Vakfı Gaziantep S¸ubesi'nin gençlik tes¸ekkülü olan Genç Birlik tarafından "Peygamber ve Gençlik" konferansı düzenlendi.

Birlik Vakfı Gaziantep Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep I·l Müftüsü Ahmet Çelik'in konus¸macı olarak katıldıgˆı konferansta, Hazreti Muhammed'in özellikleri anlatıldı ve genç sahabelerden örnekler verildi.

Hazreti Muhammed'in gençlere kars¸ı incelikli ve hassas davranıs¸ s¸ekillerinden bahseden Çelik, Hz. Muhammed'in ve digˆer bütün peygamberlerin "ilahi kaynak"tan aktardıgˆı evrensel nitelikteki sözlerine kulak vermek, ögˆütlerini dinlemek, tatbik etmek gerektigˆini kaydetti.

Çelik, dinin hayata mutluluk veren, dünya ve ahiret saadetini sagˆlayan bir s¸ey olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Peygamber Efendimizin yanında kalan insanlar hep genç insanlardır. Bunu çes¸itli kaynaklardan da anlıyoruz. 20-30 yas¸ arasındaki bu gençler, hayatlarının baharında Allah'ın dini için yola düs¸tüler, s¸ehit oldular. O zamanın gençleri, nasıl bir terbiye aldılar? Biz ise benzer yas¸larda bu olgunlukları gösteremedik. S¸imdiki gençlik neden bu anlayıs¸a sahip olmaktan uzak? Gençligˆe veremedigˆimiz aslında bu. Belki de bizde hata var. Peygamber Efendimizin gösterdigˆi hedef ve getirdigˆi evrensel mesaj, gençlerin çevresinden eksik olmamasında önemli bir sebeptir. Verdigˆi terbiye ve ahlak, azarlama olmaması, gençlerle s¸akalas¸ması, Onun peygamberligˆinin inceligˆindendir. Gençlerle onların dilinden konus¸uyordu. Sevgiyi ön planda tutmus¸tur. Hata yaptıklarında hiçbir zaman yüzlerine vurmadı. Peygamber Efendimiz, gençlere yumus¸ak ve müsamahalı davranırdı. Bir gence bir s¸ey ögˆretecegˆi zaman bunu önce onun kalbini yumus¸atarak yapardı. Biz egˆitimciler olarak insan yetis¸tirecegˆiz. Bu nedenle bu ince davranıs¸ yöntemleri, bizim için yol gösterici niteliktedir."

Gaziantep Genç Birlik Bas¸kanı Çetin Urhun ise, bir milletin istikbalini önceden görebilmenin keramet olmadığına dikkat çekerek, "Bunun için o milletin gençlerinin enerjilerini nerelerde tükettigˆine bakmak kafidir. Zira her devrin gençligˆi, aldıgˆı terbiye neticesinde enerjisini harcayacak bir hayat tarzını benimser. Gençligˆin hayat tarzı ise, o milletin istikbalini gösteren berrak bir ayna gibidir. Egˆer bir millette gençler güçlerini hayır, maneviyat ve fazilet yolunda hizmet ve gayrete sarf ediyorsa, o millet istikbal vaad ediyor." ifadelerini kullandı.